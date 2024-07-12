3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане

Утром 12 июля 2024 года, на трассе Казань – Оренбург случилось жуткое дорожное происшествие с участием легковушки Kia и грузовика Iveco. Об этом рассказали в ГАИ Татарстана.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Kia не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с грузовым авто. Как итог, водитель и 2 пассажира Kia: 21-летний и 40-летний мужчины, умерли на месте аварии. Водитель грузовой машины не пострадал.

Обстоятельства ДТП и причины нарушения ПДД выясняются.

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