В винт упавшего самолета в Татарстане 10 июля мог попасть квадрокоптер

Перед падением легкомоторного судна Cessna в Татарстане в его винт, возможно, попал квадрокоптер. Об этом сообщил хозяин самолета и аэроклуба «Летай с нами» Степан Смирнов, пишет ТАСС.

Мужчина отметил, что сам погибший пилот был летчиком с 10-летним стажем, на его счету около 1500–2000 часов. Техника перед полетом была исправна, а погода – хорошая.

Смирнов заявил, что он не понимает, по какой причине самолёт потерпел крушение. Некоторые говорят, что заметили квадрокоптер.

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