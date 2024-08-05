2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Татарстанские спортсмены взяли медали на Кубке РФ по гимнастике, которая состоялась на минувшей неделе в Новосибирске. Об этом рассказали в Министерстве спорта по Татарстану.

В финале победил спортсмен Ранель Сафиуллин, он получил 14.400 баллов и взял золотую медаль.

Кроме того, на соревнованиях Даниел Маринов завоевал 4 медали в некоторых видах упражнений.

2 золотые медали гимнаст получил в вольных упражнениях и на параллельных брусьях. Кроме того, ему досталась бронза.

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Автор объявления рассказал, что планирует продать или обменять автомобиль на квартиру, землю или другую редкую машину.

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