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2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Об этом рассказали в Министерстве спорта по Тат...

Министерство спорта Республики Татарстан

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Татарстанские спортсмены взяли медали на Кубке РФ по гимнастике, которая состоялась на минувшей неделе в Новосибирске. Об этом рассказали в Министерстве спорта по Татарстану.

В финале победил спортсмен Ранель Сафиуллин, он получил 14.400 баллов и взял золотую медаль.

Кроме того, на соревнованиях Даниел Маринов завоевал 4 медали в некоторых видах упражнений.

2 золотые медали гимнаст получил в вольных упражнениях и на параллельных брусьях. Кроме того, ему досталась бронза.

Ранее мы писали о том, что в Казани за 16 миллионов продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ».

Автор объявления рассказал, что планирует продать или обменять автомобиль на квартиру, землю или другую редкую машину.

Кроме того, мы говорили, что Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград.

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