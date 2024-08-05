В Казани за 16 млн продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ»

В Казани на продажу выставили лимузин «ЗИЛ-41047» за 16,5 миллионов рублей. Хозяин говорит, что машина была выпущена в 1997 году и является одной в мире 5-местной. В других авто того года— 7 мест. Объявление появилось на Avito.

Автор рассказал, что планирует продать или обменять автомобиль на квартиру, землю или другую редкую машину.

Всего в период с 1985 по 2002 год было изготовлено 153 авто «ЗИЛ-41047». Последнюю машину такого типа сделали для главы Казахстана в 2002 году.

Ранее мы писали о том, что Республика Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград.

Кроме того, мы говорили, что Бабенко присоединился к команде «Ак Барс» за 10 миллионов рублей. Он присоединился к новому клубу из «Лады» в текущем хоккейном сезоне.

В составе самарской команды игрок провел 30 игр.