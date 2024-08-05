Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград

На производство госнаград РТ направят около 7,4 млн рублей. Тендер появился на сайте государственных закупок.

По документам, поставщик должен будет сделать знаки и медали с футлярами.

Помимо этого, в обязанности исполнителя входит поставка 60 временных пристежек к госнаградам. Принять участие в торгах можно будет до 12 августа 2024 года, поставщика выберут уже 14 августа.

Ранее мы писали о том, что Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей. Он присоединился к новому клубу из «Лады» в текущем хоккейном сезоне.

В составе самарской команды игрок провел 30 игр. Фанаты клуба с нетерпением ждут его первых выступлений в новой форме.

Кроме того, мы говорили, что Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей. Первым событием станет Международный день пожилых людей.