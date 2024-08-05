Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград
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На производство госнаград РТ направят около 7,4 млн рублей. Тендер появился на сайте государственных закупок.
По документам, поставщик должен будет сделать знаки и медали с футлярами.
Помимо этого, в обязанности исполнителя входит поставка 60 временных пристежек к госнаградам. Принять участие в торгах можно будет до 12 августа 2024 года, поставщика выберут уже 14 августа.
Ранее мы писали о том, что Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей. Он присоединился к новому клубу из «Лады» в текущем хоккейном сезоне.
В составе самарской команды игрок провел 30 игр. Фанаты клуба с нетерпением ждут его первых выступлений в новой форме.
Кроме того, мы говорили, что Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей. Первым событием станет Международный день пожилых людей.
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