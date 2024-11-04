2 человека спаслись: известна причина пожара в доме в нижнекамском селе Шакшино

Спасатели сообщили о причине возгорания в Нижнекамском районе Республики Татарстан. Выяснилось, что на площади 36 квадратных метров сгорело строение в с. Шакшино.

Изданию KazanFirst сотрудник ГУ МЧС России по Татарстану Рамиль Насибуллин рассказал, что пожар начался с чердака. Там зафиксировано короткое замыкание.

Специалист отметил, что в текущем году в этом здании за счет муниципалитета поставили 2 пожарных извещателя. В ходе начала пожара они, к счастью, сработали, что и спасло жизнь пары.

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом.

По предварительным данным, ссора произошла из-за открытой бутылки пива и отказа людей платить за проезд. Известно, что семья из 3 человек вызвала такси к бане на улице 1 Мая до жилищного комплекса Салават Купере.