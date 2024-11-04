В Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом

В региональной столице Татарстана таксист напал на пассажиров.

По предварительным данным, ссора произошла из-за открытой бутылки пива и отказа людей платить за проезд. Водитель разозлился и принял решение доставить 40-летнего мужчину и его 2 сыновей к правоохранителям. По дороге они начали ругаться, тогда таксист нанес удар ножом в ногу старшему пассажиру и еще его сынову в руку. 8-летний ребенок все это видел, пишет Татарстан 24.

Известно, что семья вызвала такси к бане на ул. 1 Мая до Салават Купере. Вот только они попали на ул. Окольной, где машина попала в аварию, столкнувшись с автомобилем Kia. Остановить таксиста удалось получилось лишь после того, как глава семьи взялся за руль.

На место прибыли скорая и сотрудники полиции.

Ранее мы писали о том, что казанскому блогеру предложили позавтракать в кафе Cups, где он отравился.