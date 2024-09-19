18 сентября умерла заслуженная артистка Татарстана 55-летняя Зуля Камалова

Умерла заслуженная артистка РТ 55-летняя Зуля Камалова. Об этом рассказал Александр Чепарухин.

Мужчина написал, что певицы не стало 18 сентября 2024 года, через некоторое время после дня рождения. Рядом с ней были ее дочка Зима и супруг Эндрю. Артистка словно чувствовала, что осталось нет так много времени и с теплотой начала вспоминать и благодарить людей, которые поддерживали ее.

В начале последнего месяца лета Зуля, которая перебралась в Австралию в 1990-х годах, рассказала в своих соцсетях о борьбе с раком. Тогда она сообщила, что полгода назад ей провели экстренную операцию.

Ранее мы писали о том, что в 64 года умер казанский художник Дмитрий Кринари.

Напомним, мужчина был популярным художником, дизайнером, мастером по литью и т. д.. Многие люди запомнили Кринари по фестивалю «Зиланткон», в котором он был членом попечительского совета и участником.