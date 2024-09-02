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В 64 года умер казанский художник Дмитрий Кринари

Кроме того, он был в одном из клубов любителей ...

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В 64 года не стало художника, дизайнера Дмитрий Кринари. Об этом стало известно из группы детского лагеря «Археос» в социальной сети.

Напомним, мужчина был популярным художником, дизайнером, мастером по литью и т. д.. Многие люди запомнили Кринари по фестивалю «Зиланткон», в котором он был членом попечительского совета и участником.

Кроме того, он был в одном из клубов любителей фантастики и членом общества татарстанских греков.

Ранее мы писали о том, что в 88 лет умер композитор, педагог, баянист, музыкально-общественный деятель Анвар Шарафеев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Татарстана. Прощание прошло 10 июля 2024 года, на кладбище «Курган» в 10:20 на улице Мамадышский тракт, 179.

Кроме того, Шарафее создал более 200 песен, больше 50 концертно-инструментальных произведений и т.д.

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