17 апреля аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорты Нижнего Новгорода и Казани оказались закрыты для воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников (БПЛА), пишет телеграм-канал «112».

По информации источника, из-за этого несколько самолетов, которые направлявшихся в эти 2 города России, вернулись в аэропорт «Шереметьево» и во многие другие авиагавани.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год. Только за год поступило больше 2 000, из них 90 — по вопросам коррупции в области ....