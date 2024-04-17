В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

Жители Татарстана чаще всего в прошлом году жаловались на сотрудников учебных заведений, медицинских учреждений и ЖКХ. Об этом рассказала Равия Шрша, заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Только за год поступило больше 2 000, из них 90 — по вопросам коррупции в области образования. Жалобы были направлены из 18 районов региона. Жалоб на директоров учебных учреждений - 15 %, по поводу поступления в 1 класс — 10 %, разрешения на прием на работу — 8 %.

В ГИС «Народный контроль» есть уже 702 уведомления в сфере «Здравоохранение», но о коррупции обращений пока не было. Но такое число жалоб может означать, что в этой области имеется риск появления коррупции. Кроме того, через «Госуслуги» местные жители направили по медицине примерно 43 000 обращений - 72 % от общего числа уведомлений. Эл. запись на прием к врачу — около 26 700, не получается скачать документы — больше 13 000, о вакцинации — 423 и по поводу льгот на обеспечение лекарствами — 124.

На сферу ЖКХ поступило 17 609 обращений, то есть на 16,6 % больше уровня 2022 года. В категории «Коррупция» есть 7 обращений, по сравнению с 2022 годом (15 обращений) фиксируется снижение.