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Зоопарк Казани показал на видео, как енот проводил свой досуг в ванне

На кадрах видно, как животное играется с разными игрушками в ванне

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Казанский зоопарк показал милое видео, на котором можно посмотреть, чем занимается енот Хана в теплое время года.

На кадрах видно, как животное играется с разными игрушками в ванне, которые енот периодически надкусывает.

Ранее мы писали о том, что музыканты «Волга-Волга» из Казани спели песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы.

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