Зоопарк Казани показал на видео, как енот проводил свой досуг в ванне
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Казанский зоопарк показал милое видео, на котором можно посмотреть, чем занимается енот Хана в теплое время года.
На кадрах видно, как животное играется с разными игрушками в ванне, которые енот периодически надкусывает.
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