Зоопарк Казани показал на видео, как енот проводил свой досуг в ванне

Казанский зоопарк показал милое видео, на котором можно посмотреть, чем занимается енот Хана в теплое время года.

На кадрах видно, как животное играется с разными игрушками в ванне, которые енот периодически надкусывает.

Ранее мы писали о том, что музыканты «Волга-Волга» из Казани спели песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы.