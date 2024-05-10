Музыканты «Волга-Волга» из Казани спели песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы

Вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» из Казани спел песню, которая посвящена 100-летию Булата Окуджавы.

Артисты исполнили песню Кота Базилио и Лисы Алисы из популярного фильма «Приключения Буратино». Ее они посвятили 100-летию Булата Окуджавы. Кроме того, они планируют снять клип.

5 лет назад ансамбль также записал свою версию «Песенки Пьеро».

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