Вылет рейса из Казани в Анталью 2 июня задержали на 6 часов

2 июня 2024 года, самолет вылетел в Анталью из Казани спустя 6 часов задержки.

В Татарской транспортной прокуратуре сообщили, что причина задержка рейса XC 8772 - позднее прибытие воздушного судна из Турции. Самолет должен был отправиться в путь в 12:40, однако рейс отложили на вечер.

Всего на рейс было зарегистрировано 189 человек, из них 41 ребенок. В ходе ожидания авиакомпания предоставляла пассажирам все необходимое.

Как итог, самолет вылетел в Турцию в 19:10.

Ранее мы писали о том, что в 30 км от Казани появился напечатанный на 3D-принтере поселок.