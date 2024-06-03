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Вылет рейса из Казани в Анталью 2 июня задержали на 6 часов

Всего на рейс было зарегистрировано 189 человек, из них 41 ребенок

Екатерина Елисеева

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2 июня 2024 года, самолет вылетел в Анталью из Казани спустя 6 часов задержки.

В Татарской транспортной прокуратуре сообщили, что причина задержка рейса XC 8772 - позднее прибытие воздушного судна из Турции. Самолет должен был отправиться в путь в 12:40, однако рейс отложили на вечер.

Всего на рейс было зарегистрировано 189 человек, из них 41 ребенок. В ходе ожидания авиакомпания предоставляла пассажирам все необходимое.

Как итог, самолет вылетел в Турцию в 19:10.

Ранее мы писали о том, что в 30 км от Казани появился напечатанный на 3D-принтере поселок.

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