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· 16+ · Екатерина Елисеева

В 30 км от Казани появился напечатанный на 3D-принтере поселок

Архитекторы переносили проект здания в программу

pixabay

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В Зеленодольском районе (в 30 км от региональной столицы) поселок напечатали на 3D-принтере. Первые жители уже въехали в новые дома.

Архитекторы переносили проект здания в программу, а роботизированный кран занимался строительством. На строительство одного дома всего уходит 21 день.

Строения уже прошли все необходимые испытания: как рассказали первые местные жители, летом в них достаточно прохладно, а зимой - тепло, пишет SHOT.

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