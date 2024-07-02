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Врачи в Казани спасли руку мужчины после падения с крыши

Медики отметили, что потерпевшего спасло именно то, что он вовремя обратился за медицинской помощью

Катя Царева

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В Казани медики спасли руку мужчины, которая была почти оторвана после того, как он упал с крыши на профнастил. К счастью, теперь потерпевший уже чувствует свою руку.

Операция длилась больше 6 часов. Ранее мужчина уже столкнулся с потерей части пальца, но сейчас ему повезло больше.

Медики отметили, что потерпевшего спасло именно то, что он вовремя обратился за медицинской помощью, потому что в его случае время шло на минуты, пишет Татар-Информ.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея.

В больнице Нижнекамска лежат 6 пациентов после укусов змей.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что все потерпевшие встретились со змеями в ходе сбора ягод.

Кроме того, в Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой помощи.

Все случилось 30 мая, когда жена фигуранта вызвала скорую.

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