Врачи в Казани спасли руку мужчины после падения с крыши
Катя Царева
В Казани медики спасли руку мужчины, которая была почти оторвана после того, как он упал с крыши на профнастил. К счастью, теперь потерпевший уже чувствует свою руку.
Операция длилась больше 6 часов. Ранее мужчина уже столкнулся с потерей части пальца, но сейчас ему повезло больше.
Медики отметили, что потерпевшего спасло именно то, что он вовремя обратился за медицинской помощью, потому что в его случае время шло на минуты, пишет Татар-Информ.
Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея.
В больнице Нижнекамска лежат 6 пациентов после укусов змей.
В пресс-службе медучреждения сообщили, что все потерпевшие встретились со змеями в ходе сбора ягод.
Кроме того, в Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой помощи.
Все случилось 30 мая, когда жена фигуранта вызвала скорую.
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