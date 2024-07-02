В Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея
НЦРБ
В больнице Нижнекамска лежат 6 пациентов после укусов змей.
В пресс-службе медучреждения сообщили, что все потерпевшие встретились со змеями в ходе сбора ягод.
Например, 77-летняя Миннегуль Ахметова прибыла в гости к своему брату из Новосибирска, чтобы сходить на Сабантуй и собрать ягоды.
Пострадавшая рассказала, что он наклонилась, чтобы сорвать ягоду и внезапно ее палец словно проткнули веточкой. Вот только, когда Миннегуль увидела, как от нее отползает длинная, черная гадюка, все поняла.
У женщины быстро опух палец, закружилась голова и сердцебиение участилось.
В больнице у Ахметовой рука опухла до плеча и поменяла цвет. Сейчас женщина уже 5 день лежит в медучреждении. Ей уже лучше, однако процесс восстановления предстроит долгий, говорят медики.
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