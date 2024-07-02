В Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой

В Казани было завершено расследование дела в отношении 39-летнего мужчины за лишение свободы 2 фельдшеров. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Татарстану.

Все случилось 30 мая, когда жена фигуранта вызвала скорую. После осмотра и отказа от госпитализации медики хотели уже уходить, однако мужчина запер дверь и не разрешил им уйти.

К счастью, фельдшеры связались со своими коллегами, которые вызвали сотрудников полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место и спасли фельдшеров.

СК собрал доказательства против мужчины, уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея. В больнице Нижнекамска лежат уже 6 пациентов после укусов змей.

В медучреждении сообщили, что все потерпевшие встретились со змеями в ходе сбора ягод.