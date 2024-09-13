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ВАДА скрыло заключение эксперта, которое могло оправдать Камилу Валиеву

Спортсменка ранее говорила, что запрещённое вещ...

Kremlin.ru

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Руководители WADA специально скрыли заключение специалиста, которое помогло бы оправдать фигуристку из Казани Камилу Валиеву. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Спортсменка ранее говорила, что запрещённое вещество могло попасть в организм из-за клубничного десерта, который для нее сделал дедушка на той самой доске, где он измельчал таблетку от боли в голове.

В антидопинговой лаборатории установили, что лекарство на самом деле могло вызвать + на допинг-пробе. Однако на самом тесте это никто не сказал, и защита Камилы в Спортивном суде продолжалась без эксперимента.

Напомним, российская фигуристка была дисквалифицирована на 4 года с 25 декабря 2021 года.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени».

Не так давно девушка сообщила, что планирует распространить географию шоу и провести его в Москве, и в других субъектах страны.

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