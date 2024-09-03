22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»

22-летняя фигуристка Алина Загитова опубликовала фото с собственного шоу «Хранители времени», которое прошло 29 августа 2024 года, в региональной столице Татарстана.

Не так давно девушка сообщила, что планирует распространить географию шоу и провести его в Москве и во других субъектах страны. Показ был приурочена к Дню Татарстана.

Напомним, Алина Загитова — одна в истории РФ и 2-ая в истории фигуристка-одиночница, которая получила все титулы в фигурном катании. Известно, что в декабре 2019 года она объявила о том, что она решила приостановить карьеру в спорте. Сейчас она выступает в самых разхных шоу и занимается своими проектами.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Алина Загитова признала, что во время своего ледового шоу «Хранители времени» пела под записанный фонограмму. Олимпийская чемпионка представила гимн мероприятия, прошедшего 29 августа в столице Татарстана.