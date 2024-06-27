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· 16+ · Екатерина Елисеева

В ЖК «Вербный» в Казани взрослый мужчина накинулся на ребенка

Ссора началась после того, как ребенок бросил мяч в сына агрессора

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По словам местного жителя, ссора началась после того, как ребенок бросил мяч в сына агрессора.

Такое действие пришлось не по душе отцу и он решил разобраться с мальчиком. Сперва мужчина пару раз пнул малыша ногой, а когда ребенок пытался убежать, то догнал его и выбросил его самокат.

Ранее мы писали о том, что в Казани ночью мужчина устроил стрельбу и перепугал людей. Свидетели сообщили, что мужчина был в нетрезвом состоянии, едва стоял на ногах.

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