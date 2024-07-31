В Казани возбуждено дело из-за гибели пары после удара током

В Казани было возбуждено дело после смерти пары, которую ударило током в трансформаторной будке на Мусина. По информации «Татар-информ», люди взобрались в будку, а затем послышался хлопок.

В Министерстве здравоохранения РТ рассказали, что у потерпевших были серьезные ожоги. Их госпитализировали в медучреждение, но, к сожалению, они умерли.

В СК по Татарстану специалисты возбудили уголовное дело. Сведения подтвердил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по РТ.

Ранее мы писали о том, что школьник из Иннополиса убил ласточку и 2 птенцов.

Кроме того, мы говорили, что 2 сотрудников аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля 2024 года. Неблагоприятные погодные условия не повлияли на регулярность перелетов. Сейчас учреждение работает в обычном режиме.