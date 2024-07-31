Школьник из Иннополиса убил ласточку и 2 птенцов

Ребенок пару раз ударил по гнезду неким хлыстом, а когда оно упало, то парни ушли. К сожалению, ласточки умерли. Через некоторое время птиц обнаружили местные жители. Они сообщили, что видели в Иннополисе еще несколько таких гнезд и думают, что в этом замешаны эти же ребята.

Автору ролика ответил отец агрессора, он прислал видео, на котором слышно, как ребенок говорит, что спас 2 птенцов, все живы. Вот только жители убеждены, что мальчик не мог разглядел гнездо на высоте практически 2 метров, и никак не возьмут в толк, зачем он сбил гнездо хлыстом, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 2 сотрудников аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля 2024 года. Неблагоприятные погодные условия не повлияли на регулярность перелетов. Сейчас учреждение работает в обычном режиме.

Кроме того, мы говорили, что из-за сальмонеллеза в Республике Татарстане временно закрыли кафе «Василек».