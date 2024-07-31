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2 сотрудников аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля

Неблагоприятные погодные условия не повлияли на...

most|Нижнекамск

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Из-за смерча около аэропорта Бегишево в Татарстане пострадали 2 человека. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в компании.

В аэропорту Нижнекамска рассказали, что 2 сотрудника отделались ушибами. Им оказали разовую медицинскую помощь. Неблагоприятные погодные условия не повлияли на регулярность перелетов. Сейчас учреждение работает в обычном режиме, последствия устраняются.

Ранее мы писали о том, что из-за сальмонеллеза в Республике Татарстане временно закрыли кафе «Василек». Эксперты зафиксировали нарушения к организации обеспечения едой. Были составлены протоколы. Суд запретил кафе работать 30 суток.

Кроме того, мы говорили, что после драки мигрантов в Казани возбуждено уголовное дело. Ссора началась между 2 строителями, однако через некоторое время к ней подключились и все остальные рабочие.

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