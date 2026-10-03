Экономика

Запасы урана в России оценены в 695,7 тыс. тонн, это пятое место в мире

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минприроды: балансовые запасы урана в России на...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

По объему минерально-сырьевой базы урана Россия занимает пятое место в мире. Балансовые запасы на начало 2026 года Минприроды РФ оценивает в 695,7 тыс. тонн, сообщили ТАСС в министерстве.

Опережают Россию по этому показателю Австралия, Казахстан, Канада и Намибия.

Ранее замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетеньки сообщал, что финансирование геологоразведки урана в этом году в России увеличено почти в семь раз, до 6 млрд рублей. Причиной он назвал ожидание дефицита урана в мире в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Интересное в Казани

день назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

чем вывести сорняки на участке

Не у нас

день назад

Прошло исследование: Драпкина раскрыла, как укрепить сердце и сосуды

Технологии

день назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

ремонт пылесоса тефаль в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет

Не у нас

день назад

Онопко: матч с Намибией грозит стать непростым для сборной РФ

Технологии

день назад

В драйвере AMD нашли чип Gainsborough для Steam Deck 2

Технологии

19 часов назад

Google вводит суточную паузу перед установкой APK-файлов
Новости Татарстана
55 минут назад

Мокрый снег и гололедица: погода в Татарстане 3 октября

Синоптики Татарстана рассказали о погоде 3 октя...

Не у нас

13 минут назад

Детские травмы повышают риск депрессии у взрослых почти в три раза

Не у нас

28 минут назад

Ученые выяснили, что регулярное чтение защищает мозг от деменции

Технологии

34 минуты назад

Honor Magic9 Lite+ засветился в Google Play Console с Snapdragon 6 Gen 5

Интересно

час назад

Игровая валюта: виды, функции и особенности оборота
Казанцы смогут поздравить отцов с городских бил...
Новости Казани
12 часов назад

Казанцы смогут поздравить отцов с городских билбордов

Технологии

час назад

В драйверах AMD нашли чип Gainsborough, возможную основу Steam Deck 2

Новости Казани

час назад

Казанские хоккеисты на траве стали чемпионами России, раис поздравил клуб

Технологии

час назад

ИИ расшифровал послание Наполеона генералу Мармону спустя 217 лет
Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе,...
Интересное в Казани
4 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями