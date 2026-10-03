Запасы урана в России оценены в 695,7 тыс. тонн, это пятое место в мире
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По объему минерально-сырьевой базы урана Россия занимает пятое место в мире. Балансовые запасы на начало 2026 года Минприроды РФ оценивает в 695,7 тыс. тонн, сообщили ТАСС в министерстве.
Опережают Россию по этому показателю Австралия, Казахстан, Канада и Намибия.
Ранее замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетеньки сообщал, что финансирование геологоразведки урана в этом году в России увеличено почти в семь раз, до 6 млрд рублей. Причиной он назвал ожидание дефицита урана в мире в будущем.
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