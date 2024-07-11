В Казани ударило током 2 бездомных на трансформаторной будке

На ул. Мусина в Казани мужчина с женщиной приняли решение взобраться на подстанцию, а после этого свидетели услышали странный пугающий звук.

Оказалось, что пару ударило током, от этого у них почти сгорела одежда. Потерпевших доставили в больницу.

На месте трудились спасатели и сотрудники полиции. Очевидцы происшествия рассказали, что работники экстренных служб ждут электриков.

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Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа.

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