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В Казани судят 56-летнего таксиста-отравителя, ему грозит до 20 лет заключения

На минувшем заседании после оглашения приговора...

pixabay

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В региональной столице Республики Татарстан 56-летнего водителя такси Игоря Зубрилина обвиняют в разбое, убийстве, покушении на убийство, а также в подделке документа, пишет KazanFirst.

По информации следствия, мужчина травил пассажиров лекарством от шизофрении, а после совершал кражи. К несчастью, один из пострадавших, умер в 25 лет. Семья умершего выдвинула иск на 10 миллионов рублей.

На минувшем заседании после оглашения приговора Зубрилин признал только ситуацию, а именно подделку паспорта. С другими преступлениями он не согласен.

Ранее мы писали о том, что в суде региональной столицы Республики Татарстан стартовало рассмотрение дела о насилии сексуального характера в отношении собственной дочери.

Известно, что все случилось в апреле текущего года. Местный житель подумал, что его задача самостоятельно лишить невинности своего ребенка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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