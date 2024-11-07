Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани судят мужчину, который домогался дочери

Горе-отец лапал несовершеннолетнюю

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В суде региональной столицы Республики Татарстан стартовало рассмотрение дела о насилии сексуального характера в отношении собственной дочери.

Известно, что в апреле 2024 года, местный житель подумал, что его задача самостоятельно лишить невинности своего ребенка, чтобы этим не занялся кто-то другой. Горе-отец лапал несовершеннолетнюю в интимных местах, прижимался к ней, а после пришел к ней в ванную комнату, где изнасиловал маленькую девочку, пишет "Татар-информ".

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан 36-летняя мама была признана виновной. Она прекратила платить своим 9 детям с 11 января по 13 июня текущего года. Известно, что раньше местная жительница уже была привлечена к ответственности по похожему нарушению. Выяснилось, что татарстанка во всем призналась. Какое наказание ей назначили?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

удалить плесень с поверхности в ванной

Новости Татарстана

8 часов назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

фумелье в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Татарстана

23 часа назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Новости Казани

день назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Новости Казани

2 часа назад

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани
Новости Казани
16 минут назад

Бар Gocci на Баумана закрыли на 60 дней из-за шума

В отношении юр. лица бара были составлены админ...

Новости Татарстана

минуту назад

Подрядчика казанской трассы М-12 освободили от домашнего ареста

Новости России

5 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участки трубопроводов на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан

Новости Казани

4 часа назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Новости Казани

5 часов назад

Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70
В Казани судят мужчину, который домогался дочери
Новости Казани
час назад

В Казани судят мужчину, который домогался дочери

Новости Казани

5 часов назад

Казанский Кремль может рухнуть, говорят жители

Новости Казани

22 часа назад

В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 7 ноября ожидается снег
Важное в РТ
5 дней назад

Сбер назвал лучшего официанта и ресторан премии WHERETOEAT Tatarstan 2024