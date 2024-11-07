В Казани судят мужчину, который домогался дочери

В суде региональной столицы Республики Татарстан стартовало рассмотрение дела о насилии сексуального характера в отношении собственной дочери.

Известно, что в апреле 2024 года, местный житель подумал, что его задача самостоятельно лишить невинности своего ребенка, чтобы этим не занялся кто-то другой. Горе-отец лапал несовершеннолетнюю в интимных местах, прижимался к ней, а после пришел к ней в ванную комнату, где изнасиловал маленькую девочку, пишет "Татар-информ".

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе Республики Татарстан 36-летняя мама была признана виновной. Она прекратила платить своим 9 детям с 11 января по 13 июня текущего года. Известно, что раньше местная жительница уже была привлечена к ответственности по похожему нарушению. Выяснилось, что татарстанка во всем призналась. Какое наказание ей назначили?