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В Казани студент-иностранец изнасиловал в каршеринге 16-летнюю школьницу

По сведениям источника портала, мигрант был зад...

pixabay.com

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Все случилось ночью 30 сентября 2024 года. По информации KazanFirst, 23-летний студент казанского университета изнасиловал в каршеринге 16-летнюю местную жительницу. Известно, что парень прибыл в Казань учиться из другого государства.

По сведениям источника портала, мигрант был задержан. В настоящее время с ним разговаривают сотрудники полиции, вот только свою вину парень не признал.

Ранее мы писали о том, что председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела после избиения подростков в Татарстане.

Такие противоправные действия снимались на видео. Нападавшие позже ушли с места, сейчас их ищут.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по этому факту было завели уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России (хулиганство).

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