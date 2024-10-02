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Бастрыкину доложат о расследовании дела после избиения подростков в РТ

Такие противоправные действия снимались на видео

pixabay.com

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В СМИ появились сведения о том, что в одном магазине в д. Куюки Татарстана мужчин во время ссоры избили подростков. Такие противоправные действия снимались на видео. Нападавшие позже ушли с места, сейчас их ищут.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по этому факту было завели уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России (хулиганство).

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя.

Правоохранители изъяли партию фальсифицированного спиртного напитка. Об этом рассказали в МВД РТ.

В ведомстве рассказали, что в арендуемом складе были задержаны 2 мужчин, которые занимались погрузкой алкоголя на легковушку для дальнейшей реализации в Казани. Алкоголь был направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято решение.

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