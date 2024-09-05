В Казани с 5 по 20 сентября ограничат движение по нескольким улицам

В региональной столице Татарстана в период с 5 по 20 сентября 2024 года, будет остановлено движение по некоторым улицам. Причина –дорожные работы. Об этом рассказали в администрации Казани.

Ограничения будут на ул. Большой Красной от М. Красной до Пушкина. Объехать территорию можно будет через ул. Малая Красная на ул. Бассейную и Пушкина;

Кроме того, на пересечении ул. Пушкина и К. Маркса ограничат проезд по ул. К. Маркса в сторону ул. Театральной. Объехать можно по ул. Гоголя на Большую Красную.

Ранее мы писали о том, что на ремонт Станции скорой помощи Казани потратят 9,5 миллионов рублей.

Кроме ремонтных работ на Станции, нужно будет провести капремонт Тюлячинской больницы. Подать заявку на участие в аукционе нужно до 11 сентября. Подрядную организацию выберут 13 сентября. Все ремонтыне работы должны будут проделаны до 1 декабря 2024 года.