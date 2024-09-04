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На ремонт Станции скорой помощи Казани потратят 9,5 млн рублей

Кроме ремонтных работ на Станции, нужно будет п...

pixabay.com

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На ремонт Станции скорой помощи хотят вложить 9,5 миллионов рублей. Сведения опубликованы на портале государственных закупок.

В документах сказано, что подрядная организация должна поменять потолки, утеплить перекрытия, поставить светильники и закупить мебель.

Кроме ремонтных работ на Станции, нужно будет провести капремонт Тюлячинской больницы — купить оборудование, мебель и инвентаря, а также облагородить территорию около учреждения. Цена работ - примерно 33,7 млн рублей.

Подать заявку на участие в аукционе нужно до 11 сентября. Подрядную организацию выберут 13 сентября. Все ремонтыне работы должны будут проделаны до 1 декабря 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстана через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками.

Администрация медицинского учреждения обратилась после этого в суд.

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