В Казани откроется Центр народно-художественных промыслов

На базе казанского центрального универсального магазина появится Центр народно-художественных промыслов. Об этом сообщил глава региона Рустам Минниханов во время обращения к Государственного совета Татарстана.

Как рассказал раис, сам центр будет выглядеть как индустриальный парк для местных ремесленников. В РТ большое количество народных умельцев, которые сами сохраняют народные промыслы, заключил глава региона Рустам Минниханов.

Ранее мы писали о том, что в следующем году в Татарстане начнется республиканская программа улучшения коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщил Рустам Минниханов в ходе своего послания Госсовету региона.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено осуществление 12 различных проектов, которые обеспечивают комфортную и безопасную среду для жизни.