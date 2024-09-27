Программа обновления сетей ЖКХ стартует в Татарстане в 2025 году
Александр Русанов
В следующем году в РТ начнется республиканская программа улучшения коммунальной инфраструктуры.
Об этом сообщил Рустам Минниханов в ходе своего послания Госсовету региона.
Программа осуществляется с 2023 года по решения главы государства Владимира Владимировича Путина. Программа будет дополнена.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено осуществление 12 различных проектов, которые обеспечивают комфортную и безопасную среду для жизни.
Ранее мы писали о том, что раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на 2-м заседании Государственного совета 7 созыва приказал правительству РТ и депутатам решить вопрос об оказаниям мер поддержки работникам МВД.
Глава региона обратился к местным организациям для помощи в этом вопросе.
Кроме того, Минниханов сообщил во время своего выступления, что следует упорядочить работу с иностранцами
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