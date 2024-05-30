В Казани на Белинского водитель Hyundai сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

В Казани 29 мая 2024 года, произошла авария, есть пострадавшие. Недалеко от дома на улице Белинского, 8 водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и сбил 12-летнего ребенка на велосипеде.

В ГИБДД сообщили, что пострадавшего мальчика с травмами госпитализировали в медучреждение.

Ранее мы писали о том, что 2 кинолога спасли жизнь новорожденной, доставив беременную в роддом в Казани.