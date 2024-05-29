2 кинолога спасли жизнь новорожденной, доставив беременную в роддом в Казани

Примерно в 7 часов утра в Казани младший лейтенант Дарья Минейчева и старший сержант Александр Ключников, отправилась на обследование участка, где должно было пройти спортивного мероприятия. На улице правоохранители увидели затор, тогда-то к ним и подбежал мужчина, который вез супругу в родильный дом.

Он попросил сотрудников полиции о помощи, потому что сам он проехать пробку не может. После этого инспекторы пересадили женщину в служебную машину и с сиреной доставили её в медучреждение.

К счастью, все завершилось хорошо, женщина родила девочку.