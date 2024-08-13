Началась установка 28-метровой въездной стелы «Казань»

На Оренбургском тракте в региональной столице специалисты начали устанавливать стелу «Казань». В планах закончить работы в августе. Об этом рассказали в ТГ Комитета внешнего благоустройства.

Известно, что длина конструкции - 28 метров, а ширина - 4 метра.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик. На допросе он заявил, что планировал записать видео с несовершеннолетней для себя.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами. Как рассказали токсикологи, серьезную опасность представляет бледная поганка. Помимо этого, на местных рынках следует внимательно выбирать и консервированные грибы.