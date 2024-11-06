В Казани 5 ноября скончался пешеход, которого сбил водитель автобуса 21 октября
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ
21 октября в 14:23 напротив дома на улице Назарбаева, 48 водитель автобуса, 1996 г. р., наехал на человека.
Как итог, 30-летний мужчина с потенциальным диагнозом: ушиб головного мозга, был доставлен в больницу.
Оба участника аварии из Казани.
По факту случившегося работник Государственной автомобильной инспекции вынес определение о заведении дела об административном правонарушении и начале расследования.
6 ноября стало известно, что 5 числа в 21:30 пешеход умер в медучреждении.
Как рассказали в ГАИ, за прошедший день 355 водителей и 46 пешеходов оказались привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, 5 ноября в Казани было зафиксировано 79 ДТП, из них 1 авария с потерпевшим.
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