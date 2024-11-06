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В Казани 5 ноября скончался пешеход, которого сбил водитель автобуса 21 октября

Оба участника аварии из Казани

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

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21 октября в 14:23 напротив дома на улице Назарбаева, 48 водитель автобуса, 1996 г. р., наехал на человека.

Как итог, 30-летний мужчина с потенциальным диагнозом: ушиб головного мозга, был доставлен в больницу.

Оба участника аварии из Казани.

По факту случившегося работник Государственной автомобильной инспекции вынес определение о заведении дела об административном правонарушении и начале расследования.

6 ноября стало известно, что 5 числа в 21:30 пешеход умер в медучреждении.

Как рассказали в ГАИ, за прошедший день 355 водителей и 46 пешеходов оказались привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, 5 ноября в Казани было зафиксировано 79 ДТП, из них 1 авария с потерпевшим.

Ранее мы писали о том, что в Казани в аварии 5 ноября 2024 года, пострадала 21-летняя девушка

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