Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани в ДТП 5 ноября пострадала 21-летняя девушка

5 ноября в Казани было зафиксировано 79 ДТП

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

5 ноября в Казани было зафиксировано 79 ДТП, из них 1 авария с потерпевшим.

По информации сотрудников Госавтоинспекции, 5 ноября в 20.40 50-летний водитель «Лады Гранта» напротив дома на улице Декабристов, 2 столкнулся с «Мицубиси Галант», когда не выбрал безопасную скорость. 34-летний водитель второго авто, в свою очередь, развернулся в нарушение требования 2-й сплошной линии. Как итог, травмировалась 21-летняя пассажирка «Лады». Известно, что девушку уже выпустили из медучреждения.

Как рассказали в ГАИ, за прошедший день 355 водителей и 46 пешеходов оказались привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее мы писали о том, что новый следственный изолятор в Казани на 1000 мест сдадут уже в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса Республики Татарстан Минниханова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Гид по скидкам Казани

день назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

чем очистить гель от тараканов на полу

Новости Казани

21 час назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Новости Татарстана

3 дня назад

Россиянам при пополнении ПДС доступен вклад с повышенной доходностью

ресницы 7д в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

Новости Казани

21 час назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Казани

18 часов назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

Новости Татарстана

день назад

12 месяцев удачи и счастья: 3 знака Зодиака, которым повезет в 2025 году
Новости Казани
21 час назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Напомним, долгострой на улице Маяковского возво...

Новости Татарстана

час назад

Исполкому Ямбухтинского села поручат расчистить свалку

Гид по скидкам Казани

день назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

Новости Казани

2 часа назад

Новый СИЗО в Казани на 1000 мест сдадут в 2025 году

Новости Татарстана

15 часов назад

Орбакайте показала 12-летнюю дочь Клавдию, которая говорит на английском языке
В Казани в ДТП 5 ноября пострадала 21-летняя де...
Новости Казани
27 минут назад

В Казани в ДТП 5 ноября пострадала 21-летняя девушка

Новости Казани

16 часов назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Новости Татарстана

16 часов назад

С «маленьким гаденышем»: Ксения Собчак встретила 43-летие с сыном Платоном

Новости Казани

18 часов назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей
В селе для многодетных семей в Татарстане постр...
Важное в РТ
5 дней назад

В селе для многодетных семей в Татарстане построили инфраструктуру связи