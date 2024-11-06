В Казани в ДТП 5 ноября пострадала 21-летняя девушка

5 ноября в Казани было зафиксировано 79 ДТП, из них 1 авария с потерпевшим.

По информации сотрудников Госавтоинспекции, 5 ноября в 20.40 50-летний водитель «Лады Гранта» напротив дома на улице Декабристов, 2 столкнулся с «Мицубиси Галант», когда не выбрал безопасную скорость. 34-летний водитель второго авто, в свою очередь, развернулся в нарушение требования 2-й сплошной линии. Как итог, травмировалась 21-летняя пассажирка «Лады». Известно, что девушку уже выпустили из медучреждения.

Как рассказали в ГАИ, за прошедший день 355 водителей и 46 пешеходов оказались привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее мы писали о том, что новый следственный изолятор в Казани на 1000 мест сдадут уже в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса Республики Татарстан Минниханова.