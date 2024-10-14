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В Казани 14 октября возле ИК-2 мужчина выстрелил в лицо любовнику жены

В руках у местного жителя было травматическое о...

pixabay.com

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В Приволжском районе региональной столице Республики Татарстан около ИК №2 был слышен выстрел. Об этом изданию Inkazan сообщил источник из правоохранительных органов.

Выяснилось, что все случилось 14 октября 2024 года, днем возле колонии на ул. Производственной. Один из осужденных освободился, вот только далеко он уйти не смог. Мужчина получил пулю в лицо. По информации собеседника, агрессором был супруг любовницы экс-осужденного.

В руках у местного жителя было травматическое оружие. Сейчас неизвестно, умер ли мужчина после такой встречи.

Ранее мы писали о том, что сейчас в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева якобы обсуждают об уходе с должности скандального ректора Тимура Алибаева. По информации местных СМИ, что в начале текущей недели Алибаев отправится в Москву.

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