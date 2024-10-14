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Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Алибаев может уйти с поста

По информации местных СМИ, что в начале текущей...

Министерство образования и науки Республики Татарстан

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В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева якобы обсуждают об уходе с должности Тимура Алибаева, пишет издание «Бизнес Онлайн».

Ректором мужчина был 2021 году, однако сперва он был исполняющим обязанности. После решения суда фигурант сообщил коллег, что планирует уйти. Вот университет такое следует согласовать с Минобром РФ.

По информации местных СМИ, что в начале текущей недели Алибаев отправится в Москву.

По предположительным данным, об уходе ректор задумался после судебного решения. Его семья должна будет вернуть 3 квартиры на ул. Бондаренко в региональной столице Татарстана и еще 24 млн рублей государству. Прокуратура говорила, что жилье и деньги были получены незаконно.

Ранее мы писали о том, что в Казани автоледи напала на учебный автомобиль из-за вождения ученика.

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