В 80 лет умерла режиссер театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко

Режиссер театра кукол «Экият» в Казани Людмила Дьяченко, которая проработала в учреждении больше 50 лет. Женщины не стало 4 августа, ей было 80 лет. Об этом рассказали на сайте театра.

Известно, что Дьяченко являлась заслуженным работником искусств РФ и Татарстана. Ее работа в учреждении культуры началась еще в 1972 году. На ее счету больше 100 спектаклей, многие из них находятся в золотом фонде театра «Экият».

Напомним, в 2024 году театр стал обладателем премии «Золотая маска» в 3 номинациях.

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