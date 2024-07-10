Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В 88 лет умер известный композитор Анвар Шарафеев

Мужчина родился 15 марта 1935 года в РТ

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В 88 лет умер композитор, педагог, баянист, музыкально-общественный деятель Анвар Шарафеев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Татарстана. Прощание пройдет 10 июля, на кладбище «Курган» в 10:20 на улице Мамадышский тракт, 179.

Мужчина родился 15 марта 1935 года в РТ. Он окончил госконсерваторию в Казани по специальности «композиция», а после этого около 45 лет обучал людей играть на фортепиано, баяне и мандолине.

Кроме того, Шарафее создал более 200 песен, больше 50 концертно-инструментальных произведений и т.д.

Музыка Анвара востребована, сейчас она входит в список музыкальных учебных заведений региональной столице, Альметьевска, Елабуги, Нижнекамска, Азнакаево и других городов РТ.

Ранее мы писали о том, что в Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

Новости Казани

день назад

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля

дезодорация москва

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

фотосессии с макияжем и одеждой москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма

Новости Казани

день назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

Новости Татарстана

18 часов назад

Казанцы просят перевести часовой пояс в Татарстане на 1-2 часа

Новости Казани

22 часа назад

32-летний мужчина, устроивший смертельное ДТП в Казани, попросился на свободу
Новости Татарстана
20 часов назад

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Роспотребнадзор выявил гигиенические нарушения на 5 пляжах Татарстана

Новости Татарстана

35 минут назад

Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху

Новости Татарстана

час назад

В 88 лет умер известный композитор Анвар Шарафеев

Новости Татарстана

2 часа назад

Мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

Духовное управление мусульман РТ одобрило халяльный кешбэк
В РТ прогнозируют дождь и +33 градуса
Новости Татарстана
15 минут назад

В РТ прогнозируют дождь и +33 градуса

Новости Татарстана

15 часов назад

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета никабов

Новости Казани

15 часов назад

Казанское кафе «Карат» закрыли после заражения гостя сальмонеллезом

Новости Татарстана

19 часов назад

В воздухе Челнов экологи не нашли загрязняющих веществ
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
В Татарстане 3 мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении парня
Новости Татарстана
17 часов назад

В Татарстане 3 мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении парня