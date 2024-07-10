В 88 лет умер известный композитор Анвар Шарафеев

В 88 лет умер композитор, педагог, баянист, музыкально-общественный деятель Анвар Шарафеев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Татарстана. Прощание пройдет 10 июля, на кладбище «Курган» в 10:20 на улице Мамадышский тракт, 179.

Мужчина родился 15 марта 1935 года в РТ. Он окончил госконсерваторию в Казани по специальности «композиция», а после этого около 45 лет обучал людей играть на фортепиано, баяне и мандолине.

Кроме того, Шарафее создал более 200 песен, больше 50 концертно-инструментальных произведений и т.д.

Музыка Анвара востребована, сейчас она входит в список музыкальных учебных заведений региональной столице, Альметьевска, Елабуги, Нижнекамска, Азнакаево и других городов РТ.

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