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Светлана Журова поддержала идею провести Параигры в Казани

Не так давно говорилось, что депутат Государств...

pixabay.com

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Светлана Журова, олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам сообщила, что предложение провести в Казани Параигры – хорошая идея. Об этом она рассказала ProGorodChelny.

Не так давно говорилось, что депутат Государственной думы Илья Вольфсон заявил о возможном отказе от Паралимпиады и провести Параигры в региональной столице Татарстана.

Как отметила Жукова, после Олимпийских игр стало видно, что нет международного опыта, которого в последнее время лишили наших специалистов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане зимой появится новый горнолыжный курорт с 3 трассами.

Пробное открытие прошло еще в марте, и все замечания людей были услышаны. Строительство продвигается полным ходом. Зимой территория должна быть открыта. Сведения подтвердил глава исполнительного комитета Казани Рашит Гарипов.

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