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В Татарстане зимой появится новый горнолыжный курорт с 3 трассами

В Мамадыше может открыть свои двери для посетит...

pixabay.com

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Зимой в РТ появится новый горнолыжный курорт. Сведения подтвердил глава исполнительного комитета Казани Рашит Гарипов «Татар-информу».

В Мамадыше может открыть свои двери для посетителей курорт с 3 трассами длиной от 500 до 850 м различного уровня сложности, с фуникулером, детским парком, местом для тюбинга и с зиплайном в 450 метров.

Пробное открытие прошло еще в марте, и все замечания людей были услышаны. Строительство продвигается полным ходом. Зимой территория должна быть открыта.

Ранее мы писали о том, что стало известно, когда iPhone 16 появится в магазинах Казани.

В «М.Видео» мобильники привезут уже в сентябре.... В «Эльдорадо» сообщили, что техника будет доступна в ноябре. В «Яндекс.Маркете» отметили, что те, кто оформил предзаказ, получит посылку с 30 сентября. В других магазинах однако сами телефоны без предзаказа можно будет приобрести после середины октября 2024 года.

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