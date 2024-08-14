Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

В соцсетях стали появляться шумозащитные экраны.

В ночь на 14 августа 2024 года, эксперты занялись установкой первых спецконструкций около ТРЦ «Миллениум». Об этом рассказали свидетели в интернете.

Всего в планах поставить 730 метров непрозрачных 4-метровых строений, которые уменьшат шум, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что аферисты выманили у бизнес-леди из Набережных Челнов почти 12 млн рублей. Сперва ей написал "знакомый" в мессенджере, который стал просить ее делать все, что скажут «доверенные лица».

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Известно, что фигурант представился девочке несовершеннолетним парнем.

Также, мы сообщали, что бывшего Министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО до 21 сентября 2024 года.