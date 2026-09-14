Яндекс открыл доступ к суверенной ИИ-модели Alice AI Search Pretrain

Яндекс открыл доступ к собственной суверенной языковой модели Alice AI Search Pretrain. Это компактная модель, обученная с нуля: она уже прошла первый этап обучения и обладает знаниями о мире. Благодаря архитектуре она способна мгновенно давать ёмкие ответы и обрабатывать большой поток запросов.

В основе Alice AI Search Pretrain — гибридная архитектура, ранее применявшаяся преимущественно в научных исследованиях: она сочетает Encoder-Decoder и MoE. Одна часть модели изучает и отбирает информацию, другая генерирует ответ, а MoE активирует только те участки нейросети, которые лучше разбираются в теме. Это ускоряет работу, экономит вычислительные мощности, а при 35 миллиардах параметров на обработку одного токена уходит около 600 миллионов — менее 2 процентов.

С июля дообученная версия этой модели работает в поисковой системе компании. Разработчики собрали пользовательские сигналы и обучили модель на реальных примерах взаимодействия людей с поиском. Ответы появляются прямо под поисковой строкой и помогают быстро разобраться в теме; быстрыми ответами каждый месяц пользуются более 49 миллионов человек.

По данным замеров методом слепого тестирования, Alice AI Search Pretrain отвечает лучше зарубежных моделей в своей категории. Она также сопоставима по качеству с аналогами, которым требуется в разы больше вычислительных ресурсов.