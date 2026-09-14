Кабмин: крупные нефтекомпании держат рост цен на АЗС у уровня инфляции

Рост розничных цен на топливо у крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний остаётся близким к уровню инфляции. Кабмин сообщил об этом по итогам совещания о ситуации на топливном рынке, которое провёл вице-премьер Александр Новак.

На встрече рассмотрели текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузку производственной инфраструктуры и имеющиеся запасы топлива.

В сообщении кабмина приводится вывод по итогам обсуждения: "Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции".

Итоги совещания, посвящённого ситуации на топливном рынке, правительство изложило в официальном сообщении.