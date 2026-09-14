ПСБ запустил в приложении «ПСБ Инвестиции» сервис «Топ инвесторов»

ПСБ добавил в приложение «ПСБ Инвестиции» функцию «Топ инвесторов». О запуске сообщила пресс-служба банка. Сервис рассчитан на розничных клиентов-инвесторов.

Через него клиенты могут разбираться, из чего состоят портфели других инвесторов, оценивать их доходность и следить за сделками при ребалансировке. Доступ к разделу открывается в «Что купить» — нужную опцию выбирают в верхнем поле экрана.

Чтобы подключиться, пользователю придется разрешить доступ к данным о своем инвестиционном портфеле и сделках; при этом действуют условия анонимности. В сервисе также можно увидеть, в какие финансовые инструменты клиенты ПСБ вкладываются чаще всего, и сопоставить доходность собственного портфеля с результатами других участников.

По заявлению старшего вице-президента, директора департамента управления благосостоянием ПСБ Алексея Жоголева, «Топ инвесторов» позволяет изучать портфели и торговые решения наиболее успешных инвесторов. На основе этих данных частный инвестор может скорректировать стратегию или перенять успешные инвестиционные решения других клиентов.