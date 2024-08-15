Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»

На Баумана в подземной галерее могут обустроить «Волганариум». Об этом рассказал депутат в Вахитовском и Приволжском районах города Альберт Салихов.

Как сообщил Салихов, для преображения территории понадобится много денег, однако сколько именно пока неизвестно. Также, глава мэрии предлагает организовать на месте торговые точки и фуд-корты.

Сама галерея располагается около станции метро «Кремлевская». По этой причине существуют ограничения в сфере осуществления планов, пишет КП-Пермь.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах под песню Басты «Неболей» пошел дождь. По информации властей, артиста позвали выйти на сцену в честь юбиля татарстанской транспортной компании.

Кроме того, мы говорили, что в Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель». По информации афиши, которая опубликована на странице паблика, мероприятие состоится на площадке около «ТАНЕКО Арены».